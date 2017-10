Jan Winterhoff wechselt zur GBI AG

BERLIN. Die GBI AG hat einen neuen Director of Hotel Development. Jan Winterhoff stößt in das Team des Projektentwicklers. Der 33-Jährige war zuletzt als Managing Director beim Hotelberater Hospitality Competence Berlin (HCB) für den Bereich Development & Consulting zuständig. Dort arbeitete er seit 2016 auch maßgeblich mit an der Integration des internationalen Netzwerks Horwath HTL,...