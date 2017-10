Mario C. Bauer verlässt Vapiano-Vorstand

BONN. Vapiano verliert Mario C. Bauer als Vorstandsmitglied. Bauer war seit 2011 Ceo der Vapiano Franchising International GmbH und erst im Januar 2017 in den Vorstand berufen worden. Heute hat sich die Gesellschaft „mit Herrn Mario C. Bauer auf dessen Wunsch und ausschließlich wegen persönlicher Gründe auf die einvernehmliche Beendigung seines Vorstandsamtes zum Ablauf des 31. Dezember...