Mövenpick ernennt neue Schweiz-Chefin

BAAR/SCHWEIZ. Die Mövenpick-Kette will sich im Heimatmarkt Schweiz personell besser aufstellen. Dazu wurde jetzt Sabine Dorn-Aglagul zum Director of Operations Switzerland ernannt. Sie berichtet in dieser Position direkt an Ola Ivarsson, Chief Operating Officer Europe.Die 45-jährige Sabine Dorn-Aglagul wird damit eine Schlüsselrolle bei der Marktstärkung der schweizerischen Hotels einnehmen....