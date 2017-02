Neue Spitze im Victor’s Residenz-Hotel München

MÜNCHEN. Das Victor’s Residenz-Hotel München hat einen neuen Direktor. Michael Littich übernimmt die Führung des 4-Sterne-Hotels. Zuletzt war der 44-Jährige sechs Jahre lang Executive Assistant Manager im Holiday Inn Munich-City Centre. Michael Littich ist gelernter Koch und Diplom-Betriebswirt. Zu Stationen seiner Karriere zählen die Robinson Clubs in Zürs (Österreich) und in Belek in...