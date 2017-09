Neuer Direktor im Parkhotel Bad Mergentheim

BAD MERGENTHEIM. Das Best Western Premier Parkhotel in Bad Mergentheim holt einen alten Bekannten als neuen Hoteldirektor zurück. Ralf Dördelmann führt jetzt das 116-Zimmer-Hotel, in dem er bereits von 2001 bis 2007 tätig war. Der studierte Volkswirt war nach verschiedenen Geschäftsführertätigkeiten in der Marburger Gastronomie zuletzt stellvertretender Direktor im Maritim Hotel Bad...