Patrick Kühn ist neuer Chefpatissier im Restaurant Top Air

STUTTGART. Das Restaurant Top Air am Stuttgarter Flughafen hat mit Patrick Kühn einen neuen Chefpatissier. Kühn kommt vom Landhaus Fleckl in Ehningen. Seine Lehre zum Koch absolvierte er im Hotel-Restaurant Lamm Rosswag in Vaihingen/Enz-Rosswag. Anschließend ging er nach Ehningen ins Landhaus Feckl, dann ins Ophelia in Konstanz. Weiter ging es in die Schweiz ins 3-Sterne-Restaurant Schloss...