Pierino Di Sanzo leitet Dorint in Freiburg

FREIBURG. Das Dorint An den Thermen Freiburg bekommt einen neuen Chef. Mit Pierino Di Sanzo managt ab sofort ein ausgewiesener Kenner der deutschen und schweizerischen Hotellandschaft das grenznah gelegene Dorint Resort an der Mooswaldklinik. Der Wahl-Freiburger leitete zuvor fünf Jahre als Direktor das Novotel Freiburg. Bevor es ins Breisgau zog, war Di Sanzo in Novotel Häusern in Zürich und...