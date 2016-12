Priceline nominiert neuen CEO

NORWALK/CONNECTICUT. Die Pricline Group, Muttergesellschaft des Portals Booking.com, verkündet einen neuen CEO. Glenn Fogel wird die Position zum 1. Januar übernehmen. Er war bisher bei dem Unternehmen Head of Strategy and Executive Vice President of Corporate Development. Der neue CEO ist seit 16 Jahren bei Priceline. Ein Bild reicht das Unternehmen in seiner aktuellen Presseerklärung...