Ron Pohl ist neuer COO bei Best Western

PHOENIX/USA. Die internationale Best-Western-Kette stellt einen neuen Kopf in ihrer Führungsriege vor: Ron Pohl ist seit einigen Tagen Senior Vice President (SVP) und Chief Operations Officer (COO). Er ist jedoch nicht neu im Unternehmen, sondern bereits seit 2007 bei Best Western und hat in den vergangenen Jahren wesentlich am Erfolg der Marke mitgearbeitet, wie Best Western Hotels &...