Sebastian Prüßmann wechselt in Villa Rothschild

KÖNIGSTEIN/TAUNUS. Das Hotel Villa Rothschild Kempinski hat einen neuen kulinarischen Kopf für sein Gourmetrestaurant gewonnen. Aber April wird dort Sebastian Prüßmann das Zepter übernehmen. Der 36-Jährige ist derzeit noch im Althoff Hotels am Schlossgarten in Stuttgart, wo er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. In der Villa Rothschild übernimmt Prüßmann den Job von Christian...