Stephanie Nierhaus leitet AC Hotel by Marriott in Mainz

MAINZ. Mit Spannung wird bereits der Start des neuen AC Hotels by Marriott am Mainzer Hauptbahnhof erwartet. Immerhin soll aus dem früheren Central Hotel Eden das erste der Lifestyle-Marke AC by Marriott in Deutschland werden. Eröffnung soll im Frühjahr sein. Jetzt steht auch die General Managerin fest. Es ist Stephanie Nierhaus, die zuletzt als Hoteldirektorin die Startphase des neuen Element...