Sternekoch Mario Gamba kocht in der Eataly

MÜNCHEN. Die Eataly in der Münchner Schrannenhalle bekommt ein weiteres Gastro-Konzept. Der italienische Spitzenkoch Mario Gamba startet dort am 13. Oktober 2017 mit seiner Locanda Gamba. Dort will er monatlich wechselnd sieben Gerichte und sieben Weine anbieten. Die Karte wird bewusst so klein bleiben, damit eine Küche garantiert ist, die schmeckt, als hätte man zu Hause gerade frisch...