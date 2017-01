Tommy R. Möbius verlässt die Ente in Ketsch

KETSCH. Tommy R. Möbius verlässt nach mehr als fünf Jahren die Ente in Ketsch, um etwas Eigenes aufzubauen. Der Sternekoch und seine Frau Elnaz eröffnen im April „eine kulinarische Stätte, die es bisher in dieser Form nicht gab“, wie sie mitteilen. Mehr möchten sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Im Gourmetrestaurant Ente im Seehotel in Ketsch steht daher ebenfalls ein...