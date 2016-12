Vapiano erweitert Vorstand um Mario C. Bauer

BONN. Mario C. Bauer (39) wird ab dem 1. Januar 2017 Mitglied des Vorstands der Vapiano SE. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, wir Bauer in seiner neuen Funktion als Vorstand für Expansion und neue Märkte für nationales und internationales Wachstum verantwortlich sein. Der zukünftig dreiköpfige Vorstand von besteht dann aus Jochen Halfmann (CEO), Lutz Scharpe (CFO) und Mario C....