Vedad Hadziabdic ist neuer Restaurantmanager im Fischers Fritz

BERLIN. Das Gourmetrstaurant Fischers Fritz im 5-Sterne-superior-Hotel Regent Berlin am Gendarmenmarkt hat einen neuen Restaurantmanager: Vedad Hadziabdic kümmert sich ab sofort mit seinem 20-köpfigen Serviceteam um die Gäste. Der gebürtige Bosnier blickt auf eine lange Karriere in der Spitzengastronomie zurück. So arbeitete er als Maître unter anderem für das Restaurant Aqua, The...