Dehag nominiert neue Vorstände

ESCHBORN. Markus Keller wird nach mehr als 25 Jahren als Vorstand der Dehag Hotel Service AG abgelöst. Die Muttergesellschaft von Best Western Hotels Central Europe und der Progros Einkaufsgesellschaft wird von Januar 2018 an von einem dreiköpfigen Vorstand geleitet: Marcus Smola, Geschäftsführer der Best Western Hotels Central Europe GmbH, Jochen Oehler, Geschäftsführer der Progros, und...