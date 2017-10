Gisbert J. Kern leitet das Ameron Boutique Hotel Neckarvillen

KÖLN/MÜNCHEN. Ameron hat Gisbert J. Kern zum General Manager des Ameron Boutique Hotels Neckarvillen in Frankfurt berufen. Das Hotel soll im Sommer 2018 eröffnen. Kern hat Erfahrung mit Pre-Opening-Phasen von Hotels. Seit 2012 hatte er das Wyndham Grand Frankfurt auch in der Eröffnungsphase bis Sommer 2014 geleitet. Zuvor war der 49-jährige zehn Jahre lang in leitender Funktion für die...