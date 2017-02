Neue Köpfe im Hamburger Grand Elysée

HAMBURG. Im Grand Elysée stehen derzeit die Zeichen auf Direktvertrieb. Hoteleigentümer Eigen Block hatte bereits mehrfach per Zeitungsanzeigen um Direktbuchungen geworben. Jetzt verstärkt er auch das hauseigene Verkaufsteam. Hinzu kommen Christian Resetarits als Director of Sales and Marketing und Nina Brinkmann als Director of Sales. Der 34-jährige Christian Resetarits ist damit fortan...