Erteilen Hamburger Hotels Donald Trump eine Absage?

HAMBURG. Das neue Staatsoberhaupt der USA ist offenbar auch in der Hotellerie umstritten. Donald Trump, selbst Gründer einer Hotelkette, wird beim anstehenden G20-Gipfel in Hamburg möglicherweise nicht im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten nächtigen können. Nach einem Bericht des Hamburger Abendblatts hat das Luxushotel an der Binnenalster eine entsprechende Anfrage der US-Administration...