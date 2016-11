Delegiertenversammlung des DEHOGA hat begonnen

BERLIN. Die Delegiertenversammlung zur Wahl des neuen DEHOGA Präsidenten hat am Montagvormittag begonnen. 120 Delegierte werden voraussichtlich am frühen Nachmittag in geheimer Wahl über den Nachfolger von Ernst Fischer (72) abstimmen. Außerdem werden 12 Mitglieder des Präsidiums neu gewählt. Die Tagesordnung ist lang. So beraten die Delegieren zunächst über zahlreiche andere Punkte, erst...