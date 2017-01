ERFURT. Der DEHOGA Thüringen und das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft haben erstmals die "Thüringer Gastgeber des Jahres 2016" gekürt. Geehrt wurden Mark A. Kühnelt vom Spa & Golf Resort Weimarer Land Blankenhain in der Kategorie „Thüringer Hotelier 2016“ sowie Anita Poßner und Bastian Wenzel vom Restaurant Lenchen in Erfurt in der...