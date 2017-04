Ein 5-Sterne-Hotel für Dreieich

DREIECH BEI FRANKFURT. Am künftigen Sitz der Europazentrale der Musterhaus Küchen Group MHK in Dreieich entsteht auch ein Hotel. Es soll 80 Zimmer und höchsten Komfort bieten. Das auf dem Grundstück bestehende Hotel Best Western Select mit 38 Zimmern wurde abgerissen und wird durch das als 5-Sterne-suuperior-Haus konzipierte künftige Parkhotel Dreieich ersetzt, berichtet die Offenbach Post....