Neuer Mystery-Check für Hotels und Restaurants

BERLIN/OSTFILDERN. Zu einem gut aufgestellten Hotel gehören heutzutage mehr als saubere Zimmer und an ausgiebiges Frühstück. Auch im digitalen Bereich haben die Gäste bestimmte Erwartungen. Ob diese im Einzelfall erfüllt werden, soll jetzt eine neue Art des Mystery-Checks, also des Tests im Verborgenen, bringen. Dazu haben sich die Berliner Beratungsfirma Like Hospitality Consulting und der...