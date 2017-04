Bundesverfassungsgericht soll über Berliner Ferienwohnungen entscheiden

BERLIN/KARLSRUHE. Der Streit um Ferienwohnungen in der Hauptstadt geht in die höchste Instanz: Das Berliner Oberverwaltungsgericht (OVG) hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingeschaltet. Dieses soll beurteilen, ob das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum auch rückwirkend gelten darf – also für die vielen Ferienwohnungen, die es vor Inkrafttreten der Berliner Regelung schon...