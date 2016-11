Heute erscheint der Guide Michelin

BERLIN. Heute Abend präsentiert Michelin seinen neuen Guide für Deutschland. Ab 17 Uhr dürften erste Ergebnisse öffentlich werden (AHGZ.de wird berichten). Dann beginnt die Pressekonferenz des Guide Michelin in Berlin. Alle neuen, verlorenen und verteidigten Sterne werden spätestens gegen 19.30 Uhr bekannt sein.

Jahr für Jahr wird darüber spekuliert, ob es ein neues 3-Sterne-Restaurant geben wird. Auf Restaurant-Ranglisten.de werden als heiße Kandidaten gehandelt: die Restaurants Falco (Leipizg), Lorenz Adlon Esszimmer und Tim Raue (beide Berlin) gehandelt. Auch das Atelier im Bayerischen Hof in München mit Küchenchef Jan Hartwig gilt als Kandidat für die Top-Note, obwohl er erst im vergangenen Jahr den zweiten Stern erhalten hat.

Auch bei den 2-Sterne-Restaurants werden Aufsteiger erwartet. Außer dem Opus V in Mannheim, dem LA Jordan in Deidesheim gilt Geisels Werneckhof in München als heißer Kandidat. Mit Christian Scharrer (Courtier, Wangels) ist ein deutscher Koch aus der Schweiz nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt, der bereits früher mit zwei Sternen ausgezeichnet war.

Seit 2010 ist die Zahl der Sternerestaurants im Deutschland stark gestiegen. Michelin-Pressesprecher Michael Küster zum neuen Guide: „Wir bleiben auf konstant hohem Niveau.“ Allerdings sagt er einige Veränderungen voraus. hz