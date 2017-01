Deutsche Hotelpreise sind kaum gestiegen

KÖLN. Mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter: Die Raten für Hotelübernachtungen in deutschen Großstädten haben sich im vergangenen Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Das ergibt eine Auswertung, die das Buchungsportal HRS vorgenommen hat. Demnach betrug die durchschnittliche Rate in Deutschland im Jahr 88 Euro – nur ein geringfügiges Plus von 1 Euro gegenüber...