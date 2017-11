AHGZ startet Adventskalender

STUTTGART. Bei der AHGZ haben Sie schon vor Weihnachten die Chance auf hochwertige Geschenke. Nämlich dann, wenn Sie bei unserem Adventskalender ein Türchen öffnen. Von 1. bis 24. Dezember werden wir unter www.ahgz.de/adventskalender jeden Tag attraktive Gewinne verlosen. Mit dabei sind zum Beispiel Messer der Marke Dick, Eintrittskarten für den Hotelkongress oder den Hotelier des Jahres sowie Erlebnisgutscheine von Jochen Schweizer.

Was es genau am jeweiligen Tag zu gewinnen gibt, erfahren Sie, wenn Sie am entsprechenden Tag das betreffende Türchen öffnen – dafür haben Sie jeweils von 0:00 bis 23:59 Uhr Zeit. Gefällt Ihnen der mögliche Gewinn und möchten Sie teilnehmen, können Sie die geforderten persönlichen Daten in das Formular eingeben und die Teilnahmebedingungen akzeptieren. Sie kommen dann automatisch in die Auslosung für den Tagesgewinn. Der Gewinner wird von uns immer 1 bis 3 Werktage später per Mail benachrichtigt und auf Facebook genannt.

Die Teilnahme ist jeden Tag neu möglich, für den entsprechenden Tagespreis dann wieder. AHGZ-Abonnenten und Nicht-Abonnenten können gleichberechtigt teilnehmen. Außer den 24 Tagesgewinnen gibt es einen großen Hauptpreis, der am Ende der Aktion unter allen Teilnehmern über alle 24 Tage hinweg verlost. red/rk