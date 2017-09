Airbnb als Gästebringer für Restaurants

BERLIN. Die Sharing-Plattform Airbnb dringt in die Gastronomie vor. So kündigt sie nun eine Zusammenarbeit mit der Restaurantreservierungs-App Resy an, zumindest für einige Städte in den USA. Dort können die Nutzer von Airbnb dank einer Integration Restaurants direkt über die App und die Website der Sharing-Plattform buchen. Dies soll ein weiterer Schritt in der Erweiterung von Airbnb zur...