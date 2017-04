Über 22.000 Airbnb-Gastgeber in Berlin

BERLIN. Home-Sharing betreiben offenbar viele Tausende Menschen in Deutschland. Laut aktuellen Zahlen des Portals Airbnb haben allein in Berlin im vergangenen Jahr 22.700 Einwohner zumindest zeitweise eine Unterkunft an Reisende vermietet. 600.000 Gäste haben im Jahr 2016 bei diese Gastgebern in Berlin übernachtet. Airbnb will mit den aktuellen Daten über seine Community transparent...