Österreich sichert sich Platz 1 im Medaillenspiegel

ISCHGL. Die Gastgeber konnte keiner schlagen. Beim großen Ski-Wettstreit des Gastgewerbes im österreichischen Ischgl gab es einen Medaillenregen für die Starter aus der Alpenrepublik. So holte sich am ersten Tag Michael Mairhofer, der für das Hotel Alte Post, Fieberbrunn startete, einen Sieg. Am zweiten Tag glänzten Laura Hollenstein vom Dorfwirt in Stanz und Andi Taschl vom Jules, Team...