Im Gespräch: Martin H. Lachout, Vorstand der Arcotel Hotel AG, Wien

„Sterne verlieren an Bedeutung“

In Wien geht mit dem Arcotel Donauzentrum ein Pilotprojekt an den Start: Erstmals wagt sich die österreichische Gruppe an die Generation Y. Auch mit dem Hotel Mooons geht Arcotel neue Wege.