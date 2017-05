Arcona steigt bei Apartment-Projekt ein

RÜGEN. Die Arcona Hotels & Resorts beteiligen sich am First Sellin Appartments-Projekt auf Rügen. Die Gruppe übernimmt die Bewirtschaftung der Gastronomie, die Bereitstellung hotelähnlicher Dienstleistungen sowie die Vermarktung der Anlage. Zum Projekt gehören drei Villen: First Sellin, Villa Philine und Villa Claire. Direkt vor der Selliner Seebrücke gelegen, gibt es im First 47...