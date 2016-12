Buchungsportale verlieren Marktanteile

STUTTGART. Sind die großen Buchungsportale wie HRS und Booking.com wirklich so mächtig, wie viele Hoteliers hierzulande glauben? Eine neue Studie von Phocuswright lässt etwas anderes annehmen. Demnach machten die direkten Hotel-Buchungen oder solche, die über Dienstleister direkt erzielt werden, hierzulande schon im Jahr 2016 immerhin 59 Prozent an allen Online-Buchungen aus. In den kommenden...