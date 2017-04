Die große Mehrheit der Online-Bewertungen ist positiv

UNTERHACHING. Die Hotelgäste bewerten, was das Zeug hält. Laut einer aktuellen Untersuchung des Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) in Kooperation mit dem Bewertungsmanager Trustyou ist die Anzahl der verfassten Online-Bewertungen weltweit in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Wurden im Jahr 2014 noch rund 78 Mio. Bewertungen abgegeben, waren es im Jahr 2016 schon 90,5 Mio....