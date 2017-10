Five Guys übernimmt Tarifverträge in Deutschland

ESSEN. Die US-Burgerkette Five Guys ist vor dem Markteintritt in Deutschland dem Bund der Systemgastronomie (BdS) beigetreten und wird für seine Mitarbeiter die Tarifverträge des BdS anwenden. „Der Zusammenhalt innerhalb der Five Guys-Familie ist uns sehr wichtig: Jeder Mitarbeiter wird wertgeschätzt und für seine Arbeit, sich täglich um das Wohl unserer Gäste zu kümmern, belohnt“,...