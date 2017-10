Subway plant neues Design deutschlandweit

MÜNCHEN. Nachdem die Filiale in Stuttgart bereits umgestaltet wurde, will Subway das neue Restaurantkonzept im sogenannten Fresh Forward Décor nach und nach auf alle 650 deutschen Filialen übertragen. Dabei geht es nicht nur um das Logo und das Design, das bereits im Juni umgestellt wurde (AHGZ berichtete). Vielmehr findet der Gast mit USB-Ladeanschlüssen an den Tischen, Wlan und digitalen...