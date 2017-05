2,7 Prozent mehr Lohn in Sachsen

DRESDEN. In der zweiten Tarifverhandlung, die laut DEHOGA Sachsen in einer sachlichen und konstruktiven Atmosphäre stattfand, wurde ein neuer Entgelttarifvertrag für die Beschäftigten im sächsischen Hotel- und Gaststättengewerbe vereinbart. Die Beschäftigten erhalten rückwirkend ab 1. April 2017 in der Bewertungsgruppe 3 eine Entgelterhöhung von 2,7 Prozent. Das Entgelt in der untersten...