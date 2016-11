BERLIN. Vor der zweiten Verhandlung in der Tarifrunde zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und dem Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) für rund 100.000 Beschäftigte in der deutschen Systemgastronomie hat Burkhard Siebert, stellvertretender NGG-Vorsitzender, eine ambitionierte Forderung aufgestellt. So sagte er bei einer Veranstaltung in Schweinfurt: „Wir...