NGG: „Sechs Cent über Mindestlohn sind nicht verhandelbar“

BERLIN. Ohne Ergebnis hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die vierte Tarifverhandlung für die 100.000 in der Systemgastronomie Beschäftigten heute in Wiesbaden abgebrochen. „Das Angebot der Arbeitgeber von 8,90 Euro pro Stunde in der untersten Tarifgruppe ist völlig inakzeptabel“, teilte Guido Zeitler, stellvertretender NGG-Vorsitzender und Verhandlungsführer, mit....