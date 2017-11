Fach-Dialog Hotelverträge startet

FRANKFURT. Hotels sind Spezialimmobilien, die ein Hands-on Asset Management erfordern. Sie sind aber auch attraktive Anlageobjekte mit gesunden Renditen. Und so dreht sich beim diesjährigen Fach-Dialog Hotelverträge am 5. Dezember in Frankfurt alles rund um das Thema Hotelimmobilien und Hotelinvestment. Die Veranstaltung bietet unter anderem einen Überblick über die Trends und Entwicklungen...