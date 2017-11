Österreich meldet mehr Übernachtungen

WIEN. Der Tourismus in Österreich boomt. Mit 74,87 Mio. Übernachtungen in der Sommersaison von Mai bis Oktober 2017 wurde eine Steigerung zum Vorjahr von 2,7 Prozent erreicht. Das meldet Statistik Austria. Der höchste jemals in Österreich erhobene Wert mit 78,23 Mio. Übernachtungen stammt aus der Sommersaison 1980. Gleichzeitig wurde bei den Gästeankünften mit 23,89 Mio. (+4,2 %) ein neuer...