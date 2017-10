Alte Bekannte machen das Rennen

MÜNCHEN. An der Spitze des Treugast Investment Ranking, das bei der Immobilienmesse Expo Real in München präsentiert wurde, herrscht Kontinuität: Auch in diesem Jahr bilden Motel One, Accorhotels und die GCH Hotel Group die Führungsgruppe der mit Dreifach-A bewerteten Hotelgesellschaften. Aber die Auswertung zeigt auch, dass immer neue Hotelbetreiber als Aufsteiger und Neueinsteiger...