Koelnmesse befürchtet Hotel-Engpass

KÖLN. Die Koelnmesse blickt auf einen prall gefüllten Veranstaltungskalender, aber mit Sorgen auf die Hotelkapazitäten in Köln. Aus Sicht der Koelnmesse mangelt es vor allem an Hotelkapazitäten im gehobenen 4- und 5-Sterne-Bereich im Zentrum und in Messenähe. „Die Koelnmesse wächst ja kräftig weiter, es kommen neue Veranstaltungen wie The Tire Cologne dazu“, sagt Yvonne Asbeck,...