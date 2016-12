Touristenansturm auf Wien reißt nicht ab

WIEN. Geteiltes Bild in Wien: Die Übernachtungszahlen und die Bettenauslastung steigt weiter, der Netto-Nächtigungsumsatz stagniert. So wurden zwischen Januar und November insgesamt 13,6 Mio. Übernachtungen von Gästen in der Österreichischen Hauptstadt gezählt, das sind 4,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Auslastung der Hotelzimmer stieg in dieser Periode auf 74 Prozent, im...