Accorhotels managt Berliner Hotel Das Stue

BERLIN. Die Konzernhotellerie ist auf dem Vormarsch. Auch in der deutschen Hauptstadt Berlin. Dort übernimmt nun die Division Luxury Brands von Accorhotels das Management des Individualhotels Das Stue. Das 78-Zimmer-Haus im Herzen des Botschaftsviertels wird damit in das Luxusportfolio der französischen Hotelgruppe integriert, die bereits mit den Marken Sofitel, Pullman und Swissôtel in der...