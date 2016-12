HNA will Rezidor jetzt ganz kaufen

BRÜSSEL. Die Konsolidierung auf dem Hotelmarke geht weiter. Die chinesische HNA Tourism Group möchte nun offenbar alle Anteile der Rezidor Hotel Group kaufen. Wie Rezidor mitteilt, liegt den Aktionären ein Angebot von 34,86 Schwedischen Kronen (SEK) pro Aktie vor. Der Vorstand will nun das Angebot prüfen. Der HNA Gruppe hält bereits jetzt 51,3 Prozent der Anteile an Rezidor. Rezidor ist in...