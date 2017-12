Le Méridien Frankfurt wird nach Signapur verkauft

KÖLN. Art-Invest Real Estate hat das Hotel Le Méridien Frankfurt an ein asiatisches Joint Venture verkauft. Die Investoren sind die First Sponsor Group Limited und zwei ihrer Gesellschafter, die City Developments Limited (CDL) und Tai Tak Estates Sendirian Berhad mit Sitz in Signapur. Der Kaufpreis beträgt rund 85 Mio. Euro. Das Hotel ist langfristig an die MHP Parkhotel GmbH verpachtet. Das...