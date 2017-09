Hotel-Restaurants tun sich schwer

HAMBURG. Hotel-Restaurants haben es schwer, Laufkundschaft zu erreichen. Das ergab eine Umfrage der Buchungsplattform Bookatable by Michelin. 40 Prozent der 2.200 Befragten gaben an, nur in einem Hotel zu essen, wenn sie dort auch übernachten. Eine Chance für Betreiber von Hotel-Restaurants ist das Emfehlungsmarketing. So gehen 60 Prozent der Befragten auf Empfehlung von Bekannten in die...