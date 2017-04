„Wir brauchen keine Politnannys“

BOCHUM. In Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai ein neuer Landtag gewählt. Grund genug für den DEHOGA Landesverband, die anstehende Wahl zu einem zentralen Thema bei seinem diesjährigen Verbandstag zu machen. DEHOGA-Nordrhein-Westfalen-Präsident Bernd Niemeier forderte bei dem Branchentreffen im Hotel Renaissance in Bochum von der nächsten Landesregierung, „mehr Vertrauen in die...