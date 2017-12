Stockheim verkauft Systemgastronomie-Sparte

DÜSSELDORF/FRANKFURT. Die Stockheim-Gruppe verkauft ihre Sparte Systemgastronomie an den Verkehrsgastronomen SSP. SSP erwirbt damit 25 Hochfrequenzfilialen an den Flughäfen und Hauptbahnhöfen in Düsseldorf und Köln-Bonn sowie am Flughafen Münster-Osnabrück. Dabei geht es um Outlets der Eigenmarken wie Meister Bock, Cafetiero oder Ida & Frida, aber auch um Drittmarken wie Backwerk,...